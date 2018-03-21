Європарламент схвалив зміни, що завадять побудові "Північного потоку-2"

Зміни до дерективи підтримали 41 європейський депутат.

Депутати Європейського парламенту, що входять до комітету із промисловості, досліджень та енергетики, підтримали зміни до газової директиви, яка має перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік 2".

Читайте такожСпікери парламентів п’яти країн Європи підписали лист про небезпеку "Північного потоку - 2"Відповідну пропозицію Єврокомісії підтримали 41 депутат Європарламенту, 13 проголосували проти, ще дев'ятеро утрималися, повідомляє Reuters.

Пропозицію комісії підтримали країни Східної Європи та Балтії, які побоюються, що газопровід може підірвати зусилля ЄС по зниженню залежності від Москви та ті, хто підтримує Україну і переживають, що новий газопровід позбавить Україну транзиту.

Прихильники трубопроводу, включаючи Німеччину, виступають проти зміни правил так, щоб "заблокувати те, що вони бачать в якості комерційного проекту".

Як повідомляв УНІАН, США пригрозили санкціями компаніям-будівельникам "Північного потоку-2".