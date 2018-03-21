"Енергоатом" залишиться основним виробником нової моделі ринку електроенергії – топ-менеджер компанії

За словами топ-менеджера компанії "Енергоатом" залишиться ключовим гравцем, незважаючи на дискримінаційну тарифну політику НКРЕКП.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", яка на сьогодні виробляє більше 50% електрики в країні, залишиться основним виробником і надалі - в умовах впровадження в Україні нового конкурентного ринку електроенергії.

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Про це заявляє прес-служба "Енергоатому", посилаючись на слова першого віце-президента-технічного директора компанії Олександра Шавлакова.

"Незважаючи на всі перешкоди і відверто дискримінаційну тарифну політику по відношенню до найбільшого виробника електроенергії в країні з боку Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, "Енергоатом" бачить себе не тільки ключовим гравцем на новому ринку електроенергії, але і збереже за собою позиції головного виробника електроенергії в Україні", - сказав він.

Шавлаков додав, що вже у наступному році, коли запрацює новий ринок, компанія зробить все можливе для організації своєї роботи таким чином, щоб залишитися безумовним лідером з виробництва електроенергії в країні.

За його словами, ця ж діяльність компанії буде спрямована на те, щоб "Енергоатом" міг сам себе забезпечувати в питаннях підвищення безпеки на АЕС та підвищення надійності і ефективності роботи компанії в цілому.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон "Про ринок електроенергії". За словами одного з авторів документа, народного депутата Льва Підлісецького, цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність і виведе з ринку неефективну генерацію. Впровадження нового ринку електроенергії також дозволить населенню обирати постачальників електроенергії.

Для запуску нової моделі ринку в середині березня 2018 році НКРЕКП прийняла пакет вторинного законодавства.

19 березня голова "Енергоатому" Юрій Недашковський заявив, що поточний тариф компанії на відпуск електроенергії, встановлений НКРЕКП на 2018 рік, не покриває її мінімальні потреби. Зокрема, на закупівлю ядерного палива в поточному році компанії не вистачає не вистачає 1,436 мільярда гривень. Недашковський вважає, що така тарифна політика регулятора поставила компанію на межу виживання.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.