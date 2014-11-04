ЄС чекає від Угорщини роз'яснень щодо закону на підтримку "Південного потоку"
Раніше парламент Угорщини прийняв закон, який дозволить прискорити будівництво "Південного потоку"
Єврокомісія чекає від влади Угорщини роз'яснень щодо схваленого парламентом країни законопроекту, який прискорить будівництво "Південного потоку".
Про це заявив сьогодні на прес-брифінгу в Брюсселі представник ЄК, повідомляє Прайм.
"ЄК в даний час знаходиться в контакті з владою Угорщини, щоб отримати роз'яснення з цього питання", - сказав він.
Раніше парламент Угорщини прийняв закон, який дозволить прискорити будівництво "Південного потоку". Як пише агентство Блумберг, законодавці схвалили поправки, що дозволяють почати будівництво газопроводу в обхід правил Євросоюзу. Новий закон дозволяє будівництво, в тому числі тим компаніям, які не мають відповідної ліцензії.
За документ, який підтримав глава уряду Віктор Орбан, проголосували 132 депутати, проти - 35.
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"Південний потік" - глобальний інфраструктурний проект "Газпрому" з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб м через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи. Сухопутна частина "Південного потоку" повинна пройти територією Болгарії, Сербії, Угорщини, Словенії та Австрії.
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Восени минулого року Єврокомісія відкрила антимонопольне розслідування щодо проекту "Південний потік", який, за її оцінками, суперечить нормам "третього енергопакету" ЄС.