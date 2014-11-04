Кабмін дозволив «Нафтогазу» почати погашення боргів перед «Газпромом»

Кабінет міністрів України дозволив НАК «Нафтогаз України» використати зарезервовані на рахунку в Нацбанку 3,1 млрд дол. для проведення розрахунків з російським газовим монополістом - компанією «Газпром», йдеться в розпорядженні уряду від 4 листопада 2014 року.

Відповідно до документа, розрахунки здійснюватимуться згідно з доповненням №33 від 30 жовтня 2014 до контракту 2009 року між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України" і зобов‘язуючим протоколом про умови постачання газу з Російської Федерації до України на період з листопада 2014 року по 31 березня 2015 року.

Крім того Кабмін рекомендував Національному банку не застосовувати до НАК «Нафтогаз України» вимог обов'язкового продажу валютної виручки від транзиту російського газу в ЄС. Ці кошти, як наголошується в урядовому розпорядженні, підуть на оплату імпортного газу і обслуговування запозичень «Нафтогазу», залучених під державні гарантії.

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня представники України, Росії і Єврокомісії підписали документи, які дадуть змогу розв‘язати проблему дефіциту постачання газу Києву для проходження опалювального сезону.

Відповідно до домовленостей, Росія повинна відновити постачання газу Україні, які були повністю припинені в червні цього року, після того, як одержить 1,45 млрд доларів оплати в рахунок боргу за раніше поставлене паливо.

Загалом до кінця року Україна повинна переказати Росії 4,6 млрд доларів: 3,1 млрд з яких за раніше поставлений газ і 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометрів газу, які РФ ще має поставити Києву.