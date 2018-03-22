Росія змушена буде домовлятися з Україною про новий газовий контракт в разі непобудови "Північного потоку-2" - МЗС

В Україні прагнуть укласти новий газовий контракт з російським газовим монополістом "Газпромом" з врахуванням вимог Третього енергетичного пакету, який передбачає єдині правила до всіх операцій на ринку газу в Європейському Союзі.

В Міністерстві закордонних справ України переконані, що в разі нереалізації побудови газопроводу "Північний потік-2" на дні Балтійського моря, Росія змушена буде домовлятися з Україною про новий контракт щодо транзиту газу до Євросоюзу територією України.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі телеканалу "Прямий".

Дипломат висловлює переконання, що в Євросоюзі можуть створити рівні умови для усіх країн щодо купівлі і транзиту газу, щоби "Газпром не користувався ніякими привілегіями, якими вони звикли користуватися".

"І після того (в Євросоюзі - УНІАН) вже зможуть купувати газ у "Газпрому" не на нашому західному кордоні, а на нашому східному кордоні, і постачати самі собі газ через територію України. І це буде найбільш вигідний маршрут, а Nord Stream-2 - думаю, що він не буде існувати в ці терміни, які малює собі Росія. Чи буде він взагалі, не можу сказати", - сказала Зеркаль.

При цьому, її попрохали розповісти, чому до цього часу не зроблено таким чином, щоби ЄС купував російський газ на українсько-російському кордоні, у місці входження газу в українську газотранспортну систему.

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"Тому що зараз це вже не предмет розгляду в Стокгольмському арбітражі, де ми сподівалися, що це питання знайде своє вирішення. Оскільки контракти, які існують між "Нафтогазом" і "Газпромом", фіксують, що ці точки знаходяться на нашому західному кордоні", - заявила Зеркаль.

"І ми сподівалися, що при розгляді в арбітражі, арбітраж дозволить нам впровадити Третій енергетичний пакет і перенести ці точки, тобто передомовитись з росіянами. Але цього не вийшло, бо арбітраж сказав ні... це питання вашого внутрішнього регулювання, питання ваших внутрішніх взаємин, і ми тут ні до чого, це не питання арбітражу", - сказала дипломат.

При цьому, вона нагадала, що в 2019 році завершується термін дії контракту на купівлю і транзит природного газу, укладеного в 2009 році між російським газовим монополістом "Газпромом" з НАК «Нафтогаз України».

"І відтак, ми зараз - я маю на увазі всі працюємо над тим, щоб були нові контракти, і щоб ці нові контракти були відповідні до Третього енергопакету європейського, і давали всім доступ до нашої труби, включаючи "Газпром", але "Газпром" має резервувати собі певну кількість газу, яку вони збираються транспортувати через територію України, і це мабудь має бути не "Газпром", а та компанія, яка буде відповідати за транспортування газу в Європу", - наголосила Зеркаль.

Також вона сказала, що в України сильні позиції з цього приводу, бо Україна впровадила всі необхідні європейські норми в національне законодавство.

При цьому, вона підкреслила, що нинішній стан відносин з "Газпромом" не відповідає українському законодавству.

"Що стосується того, наскільки у нас сильні позиції, буде також залежати від того, чи буде до кінця 2019 року цей другий Північний потік, якщо його не буде, то Росія буде змушена піти з нами на переговори і вести ці переговори, включаючи наше законодавство", - наголосила дипломат.

Окремо вона пояснила, що Третій енергетичний пакет - це правила, які застосовуються в Євросоюзі до всіх операцій на ринку газу. "Це питання щодо того, що мають ті, які добувають газ, ті які транспортують газ, ті, які продають газ населенню і всім решті. Вони мають бути незалежні один від одного, щоб не було монополії", - сказала Зеркаль.

Водночас, на її переконання, "Газпром" не хоче таких змін у правилах.