Італійська компанія ENI може вийти з проекту «Південний потік»

Про це заявив сьогодні головний керуючий ENI Клаудіо Дескальци, передає Прайм.

" ENI продовжить займатися "Південним потоком", якщо сума необхідних інвестицій не перевищить 600 млн євро, в іншому випадку ми розглядаємо можливість виходу з проекту", - сказав підприємець.

За його словами, учасники проекту (крім ENI, французька EDF, німецька нафтогазова компанія Wintershall AG) відчувають труднощі з пошуком фінансування. " ENI ніколи не змогла б вкласти 2,4 млрд євро, оскільки це занадто ризиковано для її фінансового балансу", - зазначив Дескальци.

Він уточнив, що ENI змушена вносити зміни в стратегію, оскільки "ми компанія, якої справи йдуть непогано, але ми більше не володіємо можливістю вести бізнес, що вимагає великих обсягів ліквідності".

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У місцевих ЗМІ давно звучить припущення про відмову ENI від участі в "Південному потоці", особливо враховуючи останні ускладнення в Брюсселі, де будуються перешкоди реалізації проекту. Переговори між РФ і ЄС щодо врегулювання юридичних деталей припинені через ситуацію в Україні. Крім того, в Європейській комісії вважають "Південний потік" занадто дорогим "додатковим газопроводом" у нинішніх непростих економічних умовах.