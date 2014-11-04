"Нафтогаз" перерахував "Газпрому" першу частину боргу за газ

Про це повідомляє прес-служба НАКу.

"Згідно з досягнутими в Брюсселі домовленостями, "Нафтогаз" заплатить сумарно 3,1 млрд. дол. США для розрахунку за 11,5 млрд. куб. м. газу, поставленого ВАТ "Газпром" в листопаді-грудні 2013 року та квітні-червні 2014 року", - йдеться у заяві.

Читайте такожКабмін дозволив «Нафтогазу» почати погашення боргів перед «Газпромом»

"Рішення про остаточні розрахунки між сторонами за газ, поставлений "Газпромом" "Нафтогазу" з 2010 року, буде ухвалене трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма. Брюссельські домовленості є тимчасовим рішенням і не впливають на позиції сторін в суді", - зазначили у НАК.

"Необхідні для розрахунку кошти знаходяться на поточному валютному рахунку НАК "Нафтогаз України", - уточнили в заяві.