Словацька Eustream має намір збільшити реверс газу в Україну

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника компанії Ваграма Чугуряна.

”Компанія Eustream оголошує про початок процедури Open Season для збільшення поставок газу в Україну в реверсному режимі по трубопроводу ”Вояни-Ужгород” на 4,5 мільйона кубометрів палива на добу”, - сказав Чугурян.

Він пояснив, що підвищення потужності газопроводу стало можливо завдяки технічним удосконаленням, проведеним на його українській частині.

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За словами Чугуряна, компанії, зацікавлені в поставках газу в Україну в реверсному режимі, можуть зареєструватися для участі в процедурі Open Season з 4 по 17 листопада цього року. Додаткові поставки палива по трубопроводу ”Вояни-Ужгород” можуть розпочатися 1 січня 2015 року.

Таким чином, загальний обсяг поставленого в Україну в реверсному режимі газу може з 1 січня 2015 роки зрости до 31,5 мільйона кубометрів на добу (майже 11,5 мільярдів кубометрів на рік). В даний час по цьому трубопроводу щодоби переправляється до 27 мільйонів кубометрів газу (майже 9,85 мільярда кубометрів на рік).