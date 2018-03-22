Україна імпортувала ядерного палива на $81 мільйон, найбільше - з Росії

Крім Росії (56% від обсягу імпорту), ядерне паливо до України постачала Швеція (44%).

Україна в січні 2018 року імпортувала тепловиділяючих збірок, які є паливом для роботи атомних електростанцій, на загальну суму 81,3 мільйона доларів.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, за звітний період було закуплено з Росії ядерного палива вагою 44,9 тонни на суму 52,9 мільйона доларів (у загальній структурі закупівель частка російського палива склала 56%), а з Швеції – 35,2 тонни, вартістю 28,4 мільйона доларів. Частка поставок зі Швеції становила 44%.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

В кінці січня 2018 року "Енергоатом" і Westinghouse продовжили термін дії договору про постачання до 2025 року. На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на Запорізькій та Южно-Української АЕС.

19 березня голова "Енергоатому" Юрій Недашковський заявив, що поточний тариф компанії на відпуск електроенергії не покриває її мінімальних потреб. Зокрема, на закупівлю ядерного палива поточного року компанії не вистачає не вистачає 1,436 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.