Бензин у Росії в 2015 році може подорожчати на 15% - ЗМІ

Про це пише ТАСС, посилаючись на газети "Комерсант" і "Ведомости". Зростання акцизів може призвести до подорожчання бензину в роздрібі на 14-15%.

За даними "Ъ", депутати Держдуми готуються внести поправки в законопроект про податковий маневрі в нафтовій галузі. "Їхній сенс у тому, що п'ятий клас палива буде обкладатися додатковим акцизом у розмірі 1 рубль на літр", - розповів один зі співрозмовників видання. За словами джерел "Комерсанта", таке рішення "ухвалено на самому верху", "хоча це навряд чи підтримують нафтокомпанії і профільні відомства - Мінфін і Міненерго".

Прес-секретар прем'єр-міністра РФ Наталія Тімакова підтвердила "Ведомостям" існування поправок в Податковий кодекс, що підвищують акцизи на 1 рубль. Представнику Міненерго відомо про таке рішення, його колега з Мінфіну відмовився від коментарів, додає газета.

Податковий маневр в нафтовій галузі (різке зниження мита і підвищення ПВКК) призведе до того, що з 2015 року зросте внутрішня ціна на нафту, а з нею і ціни на паливо, нагадують "Ведомости". Але влада хотіла, щоб воно дорожчало в роздрібі не більш ніж на 1,8 рубля. Для цього НПЗ отримували компенсацію втрат у вигляді серйозного зниження акцизів. Але тепер вирішено знижувати акцизи не так сильно, і 1 л моторного палива подорожчає в 2015 році на 3 рубля, зазначають "Ведомости", а в 2016-2017 роках - на 1,6-1,8 рубля в рік.

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За підрахунками "Комерсанта", якщо зростання акцизів буде повністю закладений в роздрібну ціну, вартість бензину може зрости до 2015 року на 7% без урахування інфляції (з урахуванням її зростання в річному вираженні може скласти 14-15%). Але нафтовики побоюються того, що уряд не дозволить повністю перекласти зростання акцизів на споживачів, продовживши адміністративно стримувати роздрібні ціни. Тоді податковий маневр, який повинен стимулювати випуск якісних нафтопродуктів, матиме зворотний вплив і знизить інтерес компаній до модернізації НПЗ. "Підвищення акцизів розжене інфляцію в той момент, коли ЦБ намагається її знизити",- додав один з джерел "Комерсант".

Мінфін, за інформацією "Ведомостей", оцінює надбавку до бюджету від більш високих акцизів в 90 млрд рублів в 2015 році. З 2017 року доходи можуть досягти 200 млрд рублів, додає видання.