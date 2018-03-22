У "Газпромі" заявили, що подали апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу

Клопотання російського монополіста було подано "через перевищення Стокгольмським арбітражем своїх повноважень" під час винесення рішень.

Російський монополіст "Газпром" подав до Апеляційного суду округу Свеа (Стокгольм, Швеція) клопотання про часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з "Нафтогазом України" за договором на постачання газу.

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Про це повідомляє прес-служба російського монополіста.

Повідомляється, що клопотання російської компанії було подано "через перевищення арбітрами Стокгольмського арбітражу своїх повноважень" при винесенні рішень та допущених ними серйозних процесуальних помилки.

Тому клопотання до Апеляційного суду нібито подано на тих же підставах, що і всі попередні у цій справі. Воно оскаржує рішення Стокгольмського арбітражного суду з постачання та його часткове скасування.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж прийняв рішення, згідно з яким "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 мільярда доларів за недопоставку "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень в Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 мільярди доларів на користь "Нафтогазу". Пізніше стало відомо, що російський монополіст прийняв подати апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу.