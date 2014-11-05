Нафта продовжує дешевшати

Вартість грудневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сьогодні вранці знижувалася на 2,15% - до 77,12 долара за барель, нижче мінімуму з 2011 року, коли вартість нафти становила 77,19 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 2,79% - до мінімуму з 2010 року - 82,48 долара за барель, повідомляє РИА Новости.

Згідно з прогнозами аналітиків, опитаних агентством Рейтер, комерційні запаси нафти за тиждень, що завершився 31 жовтня, збільшилися на 2,3 мільйона барелів, у той час як на позаминулому тижні запаси зросли на 2,06 мільйона барелів. Крім того, запаси бензину минулого тижня, за прогнозами аналітиків, знизилися на 0,5 мільйона барелів, а запаси дистилятів - всього на 1,7 мільйона барелів проти 5,3 мільйона барелів на позаминулому тижні.

Крім того, вартість "чорного золота" знижується під тиском збільшеного видобутку країн ОПЕК. Згідно з даними аналітиків Bloomberg, видобуток ОПЕК збільшився за місяць на 53 тисячі барелів на день - до 30,974 мільйона, що є максимумом за останні 14 місяців. Тим не менше, країни ОПЕК не збираються знижувати рівень видобутку до зустрічі в наступному місяці.

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У понеділок державна компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco оголосила про зниження цін на паливо для американських клієнтів, посиливши тенденцію зниження вартості нафти. "Ринки все ще відновлюються після шоку, викликаного несподіваним зниженням цін на нафту Саудівської Аравії", - сказав аналітик Phillip Futures Деніел Анг (Daniel Ang), слова якого наводить агентство AFP. У той же час, компанія підвищила ціни для азіатських і європейських клієнтів, однак це залишилося непоміченим інвесторами.