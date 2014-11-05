У «Газпромі» підтвердили одержання від «Нафтогазу» $1,45 млрд

У російському «Газпромі» підтвердили одержання від НАК «Нафтогаз України» першого траншу оплати за поставлений газ у розмірі 1,45 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Газпром» одержав від банків підтвердження перерахування коштів від НАК «Нафтогаз України» у розмірі 1,45 мільярдів доларів в рахунок погашення частини заборгованості за раніше поставлений російський газ», - сказав Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 4 листопада дозволив НАК «Нафтогаз України» використовувати зарезервовані на рахунку в Нацбанку 3,1 млрд дол. для проведення розрахунків з російським газовим монополістом - компанією «Газпром».

Окрім цього Кабмін рекомендував Національному банку не застосовувати до НАК «Нафтогаз України» вимог обов'язкового продажу валютної виручки від транзиту російського газу в ЄС. Ці кошти, як наголошується в урядовому розпорядженні, підуть на оплату імпортного газу і обслуговування запозичень «Нафтогазу», залучених під державні гарантії.

30 жовтня представники України, Росії та Єврокомісії підписали документи, які дозволять вирішити проблему дефіциту поставок газу Києву для проходження опалювального сезону.

Відповідно до домовленостей, Росія має відновити поставки газу Україні, які були повністю припинені в червні цього року, після того, як одержить 1,45 млрд доларів оплати в рахунок боргу за раніше поставлене паливо.

В цілому до кінця року Україна має перерахувати Росії 4,6 млрд доларів: 3,1 млрд із яких за раніше поставлений газ і 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометрів газу, які РФ ще має поставити Києву.