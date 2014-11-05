Южно-Українська АЕС підключила до мережі блок №1 після ремонту

Южно-Українська атомна електростанція підключила до мережіенергоблок №1 після двомісячного ремонту, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Блок був підключений 4 листопада, при перехідних процесах підключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

«Обладнання другого та третього енергоблоків АЕС працює без зауважень у заданому режимі», - йдеться в повідомленні.

Станом на 5 листопада в роботі перебувають 13 із 15 енергоблоків атомних електростанцій.

На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС - 5-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Запорізької АЕС - 59-а доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для зЗапорізької АЕС - 5 060 МВт, для Рівненської АЕС - 2 695 МВт, для Южно-Української АЕС - 2 845 МВт, для Хмельницької АЕС - 1 010 МВт.

Читайте такожХмельницька АЕС відключила блок №1 від мережі для ремонтуДовідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).