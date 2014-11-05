У Продана офіційно не називають ціну вугілля з ПАР через "конфіденційність"

ДПЗД «Укрінтеренерго» уклало угоду про постачання вугілля з Південно-Африканської республіки на умовах конфіденційності щодо ціни товару.

Про це свідчить звіт про укладання договору, опублікований у «Віснику державних закупівель», пишуть «Наші гроші».

Замовлено до 1 млн метричних тонн вугілля. Договір підписано 19 серпня цього року. Постачальником стала лондонська компанія «Steel Mont Trading Ltd».

У звіті сказано, що ціна договору і ціна за одиницю товару є конфіденційною інформацією відповідно до умов договору. Марки вугілля також не оприлюднені. Контракт діятиме до 28 лютого 2015 року.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан повідомляв, що вартість вугілля, імпортованого з ПАР для потреб державної компанії «Центренерго», становить $91 за тонну в українському порту. Всього планується придбати 1 млн тонн африканського вугілля.

У свою чергу голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець висловив припущення, що ціна африканського вугілля може бути завищена на $20 доларів через його низьку теплотворність.

Після цього міністр Продан заявив, що ціна становить вже $86 без урахування доставки та розвантаження. При цьому міністр наголосив, що вартість вугілля не є фіксованою для всього законтрактованого обсягу, і буде формуватися щомісяця.

Необхідність імпорту вугілля виникла через зупинку відвантаження антрацитових марок вугілля із зони АТО. За словами Продана, через конструкції котлів на електростанціях це вугілля неможливо замінити паливом інших марок, які видобуваються в Україні чи сусідній Польщі.

Як інформує прес-служба «Укрінтеренерго», до Іллічівського порту з 22 жовтня стали прибувати перші партії вугілля з Південно-Африканської Республіки.

Також відомо, що Зміївська ТЕС вже отримала частину імпортованого вугілля. Хто здійснював перевезення невідомо, адже тендер на ці роботи ще не завершений.

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«Укрінтеренерго» 3 листопада оголосило закупівлю транспортно-експедиторського обслуговування 1 млн тонн імпортного вугілля (орієнтовно 250 тис тонн вугілля в місяць). Очікувана вартість послуги – 357 млн грн.

Ціна включає в себе послуги, що надаються в портах (вантажно-розвантажувальні послуги, переваження та ін.), додаткові послуги з рейдового перевантаження, перевезення вантажу залізничним транспортом до залізничної станції кінцевого вантажоодержувача, зберігання вантажу на складських площах порту.

Тендер на ці роботи вже оголошували у вересні, однак потім скасували, оскільки була подана тільки одна пропозиція від ТОВ «МТА Сервіс ЛТД» (м.Іллічівськ, Одеської області), засновниками якого є Олександр і Ганна Міхєєви. Пропозиція фірми склала 423,54 млн грн., що перевищує очікувану вартість закупівлі.