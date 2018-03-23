Голову Нацкомісії з тарифів Вовка звільнять у травні

За словами голови Конкурсної комісії, Вовк може подати документи для участі на посаду члена регулятора в новому конкурсі.

Термін повноважень голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, згідно з планом ротації членів регулятора, закінчується в травні цього року.

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Про це журналістам повідомив голова Конкурсної комісії з вибору нових членів НКРЕКП Василь Котко.

"Строк повноважень двох членів закінчується через два місяці - у травні", - сказав він, додавши, що склад Нацкомісії покинуть Дмитро Вовк і Руслан Машляківський.

Також Котко додав, що на сьогодні вже оголошено новий конкурс, під час якого будуть обрані два нових члена на заміну тих, які підуть у травні.

"Другий конкурс на нових членів вже оголошений. І Дмитро Вовк може подати свої документи на конкурс. Якщо у нього є законні підстави – п'ять років енергетичного стажу (стажу роботи в підприємствах енергетики або житлово-комунального господарства – УНІАН) і два роки роботи на керівних посадах. Два роки (керівного стажу – УНІАН) у нього точно є", - зазначив Котко, додавши, що нового главу НКРЕКП, згідно закону, будуть вибирати самі члени регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Вовк (1989 року народження) був призначений на посаду т. в. о. голови НКРЕКП наприкінці грудня 2014 року. З червня 2015 року він вступив у повноваження голови регулятора. До призначення на цю посаду, він не мав досвіду роботи в сфері енергетики. У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка. З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював у Москві в корпорації Roshen, яка також належить президентові.

За час каденції Вовка була прийнята скандально відома формула "Роттердам+", яка, як вважають експерти, генерує надприбуток для теплової генерації, зокрема компанії ДТЕК Ріната Ахметова. На сьогодні впровадження формули "Роттердам+" є предметом розслідування НАБУ.

Також комісія під його керівництвом реалізувала план підвищення тарифів на електроенергію для населення, і при цьому також підвищувала тарифи для промисловості, що не дало можливості побороти перехресне субсидування на ринку електроенергії.

За час керівництва Вовка, НКРЕКП намагалася ввести абонплату за газ, а також прийняла рішення про запровадження стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи в розмірі 12,5%. Ставка на старі активи була розкритикована поруч експертом. Експерт в області енергетики, колишній член НКРЕКП Андрій Герус вважає, що нові тарифи дозволять власникам обленерго додатково отримувати близько 30 млрд грн на рік.