НКРЕКП з 26 березня знову не зможе приймати рішення через відсутність кворуму

За його словами, склад Нацкомісії покинуть Вікторія Морозова (її повноваження були продовжені указом президента) та Вадим Таратун.

Засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, з 26 березня знову втратять кворум – більшість голосів дійсних членів, яка необхідна для прийняття будь-яких рішень регулятора.

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Про це журналістам повідомив голова Конкурсної комісії з вибору нових членів НКРЕКП Василь Котко.

"З понеділка в комісії знову не буде кворуму... Це тому, що два з чотирьох діючих членів комісії – УНІАН) втратять свої повноваження", - сказав він, пояснивши, що три місяці тому закінчився термін повноважень двох членів регулятора (Бориса Циганенко та Вікторії Морозової), після чого президент призначив двох тимчасових членів, і з понеділка (26 березня) закінчується термін їх повноважень.

За його словами Котко, склад комісії покинуть Вікторія Морозова (її повноваження були продовжені указом президента) і Вадим Таратун.

Також на сьогоднішньому засіданні Конкурсної комісії було оголошено рейтинг кандидатів на заміщення посад п'яти членів НКРЕКП. До першої десятки цього рейтингу потрапили Олександр Формагей, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Маглеванный та Дмитро Олефір.

За словами Котко, 26 або 27 березня Конкурсна комісія планує провести наступне засідання, під час якого буде визначено остаточний список 10 кандидатів. Після цього список буде переданий на розгляд президента, який обере 5 нових членів НКРЕКП.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з листопада-грудня 2017 року на засіданнях НКРЕКП не було кворуму (4 особи). Через це комісія не змогла вчасно прийняти понад 150 важливих для галузі рішень. Після того, як президент доукомлектував склад комісії двома тимчасовими членами, наприкінці грудня було проведено перше засідання правомочні регулятора.

Для призначення нових членів НКРЕКП на постійній основі, відповідно до норм закону "Про НКРЕКП", була створена конкурсна комісія, яка ще на початку грудня 2017 року оголосила конкурс з вибору п'яти нових членів Нацкомісії.