Російська нафта подешевшала майже на 20%

Середня ціна на нафту марки Urals у січні-жовтні 2014 року становила 103,04 дол./бар.

Це на 4,4% нижче показника минулого року в 107,75 дол./бар., повідомив РБК експерт Міністерства фінансів Олександр Сакович із посиланням на дані котирувальних агентств.

У жовтні 2014 року середня ціна на нафту марки Urals становила 86,38 дол./бар. Рік тому ціна була зафіксована на рівні 107,91 дол./бар. Таким чином, падіння становило майже на 20%.

Читайте такожПадіння цін на нафту вдарить по Росії сильніше за санкції - ЗМІУ 2013 році середня ціна на нафту становила 107,88 дол./бар. проти 110,52 дол./бар. у 2012 році (-2,4%).

Раніше Мінекономрозвитку Росії представило прогноз цін на нафту. В найближчі три роки, як вважає відомство, ціна на нафту становитиме $90-110. Цілком імовірно, що наприкінці 2015 року ціна на нафту буде вище $90 за бар., казала тоді директор Центру Макроекономічних досліджень Юлія Цепляєва.