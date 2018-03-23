Україна може збільшити транзит газу за рахунок "блакитного палива" з Румунії

Згідно з повідомленням, вже сьогодні українська ГТС може транспортувати газ з Румунії до країн Східної та Центральної Європи.

Україна, після закінчення в 2019 році діючого контракту на транзит газу з російським "Газпромом" може додатково завантажити газотранспортну систему за рахунок імпорту або транзиту газу з Румунії обсягом 5 мільярдів кубометрів на рік.

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Про це повідомляє прес-служба держкомпанії-оператора ГТС україни "Укртрансгаз".

"Враховуючи зростаючий тренд збільшення обсягів видобутку газу в Румунії, очікуємо, що можливість транспортування 5 мільярдів кубометрів на рік з Румунії до або через Україну буде особливо цікава румунським добувачам та міжнародним трейдерам", - повідомили в прес-службі компанії, додавши, що поставки газу з Румунії стануть можливими після закінчення транзитного контракту з "Газпромом", оскільки цей документ блокує таке використання потужностей ГТС.

Згідно з повідомленням, вже сьогодні українська ГТС може транспортувати газ з Румунії в країни Східної та Центральної Європи.

У прес-службі також зазначили, що "Укртрансгаз" вже почав збір заявок від гравців ринку, які зацікавлені у використанні маршруту імпорту або транзиту з Румунії.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з "Газпромом" був укладений в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Для збереження рівня транзиту Україна сьогодні шукає компанію-партнера з управління ГТС. Наприкінці лютого президент Петро Порошенко повідомив, що вже більше десяти всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання взяти участь у конкурсі з вибору партнера для управління ГТС України.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, мінімальний обсяг транзиту газу має становити 50 мільярдів кубометрів в рік. Такий рівень дозволить зробити транзитний бізнес прибутковим і окупити витрати на підтримку ГТС.