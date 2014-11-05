Непідконтрольні території Донбасу отримають газ і світло в рахунок майбутніх субсидій

13:08, 05 листопада 2014
Енергетика
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Уряд не дасть людям замерзнути, тому що це призведе до гуманітарної катастрофи - Яценюк

Фото УНИАН

Уряд України постачатиме газ та електрику на території Донецької та Луганської областей, які тимчасово не контролюються владою, але після відновлення контролю над територіями вирахує з суми бюджетних субсидій, що направляються в ті регіони, суму витрачених на енергоносії коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Іде широка дискусія про те, що робити з газом та електроенергією. Є дві думки. Перша думка - так як не платять – відключити. Я хочу висловити позицію уряду: там наші громадяни. Уряд не дасть людям замерзнути, бо це призведе до гуманітарної катастрофи. Це наша територія, з терористами розберемося окремо, – сказав Яценюк. - Якщо зараз іти жорстко, то це буде жорстко по відношенню до простих людей. Ми будемо постачати газ та електроенергію. Але я заявляю, як тільки відновимо контроль над територіями, то та сума коштів, яка накопичена в уряді для виплат соціальних пільг і субсидій буде зменшена на вартість електроенергії та газу, яку ми зараз поставляємо на територію Донецької та Луганської областей, які тимчасового не контролюються владою. Думаю що це справедливо».

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