НАБУ отримало доступ до документів ICU щодо купівлі єврооблігацій ДТЕК

Після введення формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам+» навесні 2016 року вартість єврооблігацій DTEK Finance plc зросла на 60% від вартості їх придбання.

Солом'янський районний суд Києва надав Національному антикорупційному бюро (НАБУ) доступ до документів ICU Investment Management по покупці в інтересах будь-яких осіб єврооблігацій компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова в період з березня 2015 року по квітень 2016 року та їх продажу з квітня 2016 до кінця 2017 року.

Про це йдеться в рішенні суду від 1 березня 2018 року, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Клопотання про надання доступу до документів надано НАБУ в рамках розслідування справи про можливі зловживання Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). при затвердженні формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам+».

В опублікованому документі повідомляється, що в ході досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що компанії ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd і Global Opportunities Fund SPC Ltd, які входять до групи ICU, де раніше працював голова НКРЕКП Дмитро Вовк, з вересня 2015 року по травень 2016 року (період розробки Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії «Роттердам+») придбали єврооблігації DTEK Finance plc на Ірландській фондовій біржі.

При цьому, як встановлено слідством, після введення формули навесні 2016 року вартість єврооблігацій DTEK Finance plc зросла на 60% від вартості їх придбання.

«Вищезазначені факти можуть свідчити про те, що саме завдяки прийняттю головою та членами Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, постанови №289, вартість придбаних ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd і Global Opportunities Fund SPC Ltd єврооблігацій DTEK Finance plc значно зросла, що дозволило невстановленим слідством особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки за результатами проведених операцій з купівлі-продажу цінних паперів», - йдеться в документі.

Повідомляється, що таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що голова і члени НКРЕКП, при прийнятті формули «Роттердам+», діяли не тільки в інтересах компаній групи ДТЕК, але й в інтересах юридичних і фізичних осіб, які протягом 2015-2016 років через компанії групи ICU здійснювали придбання єврооблігацій DTEK Finance plc.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ в липні минулого року почало кримінальне провадження, в рамках якого голова та члени НКРЕКП підозрюються в тому, що вони безпідставно включили до складу оптової ринкової ціни на електроенергію вартість вугілля для роботи ТЕС за формулою «Роттердам+», яка завищує вартість палива.

За даними слідства, Нацкомісія виконувала злочинні домовленості, які призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставні витрати. До таких компаній НАБУ відносить «Центренерго», «Донбасенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Західенерго».

У вересні 2017 року НАБУ провело обшуки в будинку НКРЕКП. За словами прес-секретаря агентства Світлани Оліфіри, причиною обшуків є розслідування факту можливих зловживань під час прийняття формули «Роттердам+».

Довідка УНІАН. Формула «Роттердам+» була затверджена у квітні 2016 року. Згідно їй, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, які виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем із накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а експерт Андрій Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої знаходиться в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн.

Група «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) працює на ринку України з 2006 року і спеціалізується на торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківських послугах, управлінні активами інститутів спільного інвестування. До складу групи входять інвестиційна компанія та компанія з управління активами.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU – Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк, якого ЗМІ називають фінансовим партнером президента України Петра Порошенка.

Група ICU належала Валерії Гонтарєвої, яка продала свій пакет акцій після призначення її главою Національного банку України.