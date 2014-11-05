Голова "Нафтогазу" обіцяє купувати газ у "Газпрому" лише в періоди пікового споживання

Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України» із посиланням на голову компанії Андрія Коболєва.

«Умови угоди дозволяють нам купувати російський газ для балансування системи у моменти пікового споживання. Припустимо, ми бачимо, що українські споживачі забирають більше газу, ніж можуть забезпечити всі інші ресурси (власний видобуток, імпорт із країн ЄС, сховища), і нам буде потрібен додатковий газ. Тоді ми скористаємося своїм правом купити газ у «Газпрому». Основним постачальником імпортного газу в Україну цієї зими залишаються європейські компанії», - цитує прес-служба слова Коболєва.

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Як зазначили в компанії, підписані у Брюсселі тимчасові домовленості дозволяють НАК «Нафтогаз України» замовляти газ у «Газпрому» за гнучким графіком і без умови «бери або плати».

«Умовою відновлення постачання російського газу Україні було перерахування «Нафтогазом» 1,45 млрд дол. за газ, поставлений «Газпромом» у листопаді-грудні 2013 р. та квітні-червні 2014 р. «Нафтогаз» здійснив цей платіж 4 листопада», - наголошується в повідомленні компанії.

«Сумарний обсяг газу, який ми закупимо цієї зими, безпосередньо залежить від українських споживачів. Чим раціональніше ми будемо витрачати запаси газу, які у нас є, тим менше імпортного газу нам доведеться купувати. Дві третини споживання газу у зимовий період припадає на домогосподарства. Занадто гарячі батареї та відкриті вікна в будинках - найкращий спосіб збільшити закупівлі російського газу», - цитує прес-служба слова голови «Нафтогазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 жовтня представники України, Росії та Єврокомісії підписали документи, які дозволять вирішити проблему дефіциту поставок газу Києву для проходження опалювального сезону.

Відповідно до домовленостей, Росія повинна відновити постачання газу Україні, які були повністю припинені у червні цього року, після того, як отримає 1,45 млрд доларів оплати в рахунок боргу за раніше поставлене паливо.

У цілому до кінця року Україна повинна перерахувати Росії 4,6 млрд доларів: 3,1 млрд з яких за раніше поставлений газ та 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометрів газу, які РФ ще повинна поставити Києву.