Польща почала переговори про зниження ціни російського газу

"PGNIG SA починає формальну процедуру переговорів. Згідно з ямальським контрактом, у випадку, якщо сторонам не вдасться домовитися протягом шести місяців, компанія отримає право почати арбітражну справу з цього приводу", - зазначила прес-секретар компанії Дорота Гаєвска.

Польська компанія, яка згідно з чинним до 2022 року контрактом, зобов'язана щорічно купувати у "Газпрому" близько 10,3 млрд кубометрів газу, повідомила, що ініціювала переговори про перегляд ціни у зв'язку з істотною зміною умов на європейському енергетичному ринку за останні роки.

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Прес-служба зазначила, що PGNIG є одним із найбільших клієнтів "Газпрому" у Євросоюзі.

Більшість експертів, опитаних польським агентством РАР, сказали, що швидше за все сторони не зможуть домовитися про більш дешеву ціну і спір розглядатиме Арбітражний суд у Стокгольмі. Низка аналітиків зазначила, що Польщі варто обговорити із "Газпромом" не лише зниження вартості газу, але і скасування правила "Бери або плати".

За оцінками більшості експертів, PGNIG платить за російський газ "значно більше", ніж "блакитне паливо" коштує зараз на європейських ринках: 320-370 дол. за тисячу кубометрів.

Агентство нагадало, що до того, як Польща отримала знижку на російський газ, вона платила за нього одну з найвищих цін у ЄС, яка, за деякими даними, становила понад 550 дол. за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року PGNIG уже вдавалося домогтися від Російської Федерації знижки на паливо, що постачається до країни, у межах 15-20 відсотків. "Газпром" погодився на знижку лише після того, як PGNIG у листопаді 2011 року подала на нього в Арбітражний суд у Стокгольмі,що сталося після більше року безрезультатних переговорів про зниження ціни газу.

Польща, яка споживає щорічно близько 14-15 млрд кубометрів газу, самостійно видобуває з власних родовищ менше третини необхідного їй палива.