Угорський прем'єр підтвердив намір будувати "Південний потік"
Угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив свою рішучість реалізувати проект спорудження газопроводу "Південний потік", проти якого має заперечення Євросоюз.
"Угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив свою рішучість реалізувати проект спорудження газопроводу "Південний потік", проти якого має заперечення Євросоюз", - пише РІА Новости із посиланням на празьку газету Pravo.
"Він заявив про це представникам зарубіжних ЗМІ через день після того, як парламент Угорщини схвалив закон, що сприяє прискоренню введення в дію угорської гілки даного трубопроводу", - повідомляє видання.
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"Німеччина вже побудувала газопровід "Північний потік", за допомогою якого здатна обійти Україну як потенційне джерело небезпеки. І ми не хочемо нічого більшого, ніж хоче Німеччина", - цитує висловлювання Орбана празька газета.
Орбан також заявив, що "необхідно, щоб Угорщина була забезпечена газом і в тому випадку, якщо в Україні виникнуть якісь проблеми".
Раніше повідомлялося, що парламент Угорщини схвалив законопроект, який дозволить прискорити будівництво "Південного Потоку". Також УНІАН повідомляв, що ЄС чекає від Угорщини роз'яснень з приводу закону на підтримку "Південного потоку".