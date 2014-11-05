Угорський прем'єр підтвердив намір будувати "Південний потік"

"Угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив свою рішучість реалізувати проект спорудження газопроводу "Південний потік", проти якого має заперечення Євросоюз", - пише РІА Новости із посиланням на празьку газету Pravo.

"Він заявив про це представникам зарубіжних ЗМІ через день після того, як парламент Угорщини схвалив закон, що сприяє прискоренню введення в дію угорської гілки даного трубопроводу", - повідомляє видання.

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"Німеччина вже побудувала газопровід "Північний потік", за допомогою якого здатна обійти Україну як потенційне джерело небезпеки. І ми не хочемо нічого більшого, ніж хоче Німеччина", - цитує висловлювання Орбана празька газета.

Орбан також заявив, що "необхідно, щоб Угорщина була забезпечена газом і в тому випадку, якщо в Україні виникнуть якісь проблеми".

Раніше повідомлялося, що парламент Угорщини схвалив законопроект, який дозволить прискорити будівництво "Південного Потоку". Також УНІАН повідомляв, що ЄС чекає від Угорщини роз'яснень з приводу закону на підтримку "Південного потоку".