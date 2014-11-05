"Енергоатом" відкрив представництво у Брюсселі

"Україна рухається по шляху європейської інтеграції. Угода про асоціацію стала найважливішим документом в історії. Енергетичний сектор крок за кроком інтегрується в європейський, і наша компанія є активним учасником євроінтеграційних процесів", - заявив він.

Недашковський наголосив, що сам факт відкриття першого представництва української компанії у Брюсселі - це "символ щирості наших інтеграційних намірів".

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Президент «Енергоатому» повідомив, що завданнями представництва компанії у Брюсселі буде супровід і підтримка міжнародних програм, забезпечення розширення співробітництва з міжнародними організаціями, представлення інтересів «Енергоатому» на території ЄС. "Представництво буде діяти від імені «Енергоатому» і буде контактувати з європейськими інститутами, розширювати міжнародне співробітництво. Ми налаштовані на взаємовигідне співробітництво", - зазначив він.

Очолив представництво Андрій Тюрін.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Енергоатом» залучив в Ощадбанку кредити на 500 млн гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні із часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.