Окуповані райони Донбасу потребують близько мільярда кубометрів газу

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан після засідання уряду.

«Для тих територій, які не підконтрольні (українському уряду - УНІАН), майже 1 млрд кубів», - сказав Продан.

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