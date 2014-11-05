Оплату поставок газу в зону АТО оформлять в окремому законопроекті

Раніше про можливість проведення взаємозарахувань оплати за газ в рахунок майбутніх соціальних асигнувань з держбюджету повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Схема буде відпрацьована, я думаю, що, швидше за все, буде підготовано відповідний законопроект, який дозволить певним чином компенсувати «Нафтогазу» ті витрати, які він понесе і які повинен буде фінансувати», - сказав Продан.

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Міністр не назвав можливих деталей законопроекту, але зазначив, що саме по собі постачання палива на непідконтрольні території може бути фізично утруднене через те, що бойовики постійно обстрілюють об'єкти паливної та транспортної інфраструктури.

«Зрозуміло, що будуть перебої поставок газу та електричної енергії», - сказав Продан.