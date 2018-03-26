"Київенерго" Ахметова отримало майже 140 мільйонів збитку

При цьому 20016 рік компанія завершила з чистим прибутком 2,6 мільйона гривень.

Столична енергокомпанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, в 2017 році отримала 138,7 мільйона гривень чистого збитку проти 2,6 мільйона гривень чистого прибутку в 2016 році.

Читайте такожУ "Київенерго" придумали виправдання "космічним" платіжкам за опалення

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку про проведення зборів акціонерів 23 квітня.

Загальні активи компанії в 2017 році збільшилися в 1,5 рази порівняно з 2016 роком - до 23,955 мільярда гривень.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період збільшилася до 7,8 мільярда гривень з 7,2 мільярда гривень.

Довгострокові зобов'язання компанії збільшилися в 3,4 рази - до 1,782 мільярда гривень, а поточні – збільшилися на 8,8%, до 10,682 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році компанія "Київенерго" отримала 2,58 мільйона гривень чистого прибутку проти 1,695 мільярда гривень чистого збитку в 2015 році.

"Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.