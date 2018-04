У Норвезькому морі виявлено велике родовище газу

Виявлені запаси можуть становити від 7 до 19 мільярдів кубометрів газу та від 1 до 3 мільйонів кубометрів газового конденсату.

Wintershall виявила запаси газу в розмірі від 7 до 19 мільярдів кубометрів в районі родовища Aasta Hansteen в північній частині Норвезького моря.

Читайте такожУкраїна через 5 років зможе імпортувати газ з Норвегії – Міненерговугілля

Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву Норвезького нафтового директорату (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Відзначається, що Wintershall Norge (компанія Wintershall) є оператором ліцензійної ділянки 894, на якому була пробурена перша свердловина глибиною 3819 метрів. За результатами буріння виявлені запаси газу і газового конденсату, які, за попередньою оцінкою, може становити від 7 до 19 мільярдів кубометрів газу та від 1 до 3 мільйонів кубометрів газового конденсату.

"Власники ліцензій оцінять відкриття разом з іншими потенційними ділянками в цій області і ухвалять рішення щодо подальшої розробки", - йдеться в повідомленні NPD.

Родовище Aasta Hansteen одне з найбільших в Норвезькому морі. Оператором є Statoil Petroleum ASA з часткою 51%, іншими партнерами є Wintershall Norge AS (24%) OMV Norge AS (15%) і ConocoPhillips Skandinavia AS (10%).