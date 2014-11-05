У Міненерго заявили, що Україна зможе закуповувати російський газ у будь-яких обсягах та з будь-якої дати
18:07, 05 листопада 2014Енергетика
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Україна згідно з підписаними у Брюсселі протоколами про умови постачання російського газу може закуповувати паливо у будь-яких обсягах і з будь-якої дати, сказав журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.
Продан заявив, що тепер Україна зможе закуповувати газ залежно від потреб / Фото УНІАН
«Ситуація з російським газом відповідно до підписаних протоколів наступна: ми закуповуємо будь-які обсяги газу, з будь-якої дати - залежно від потреби і погодних умов. Ми будемо заявляти обсяги, оплачувати і закуповувати їх», - сказав він.
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Водночас міністр наголосив, що головне завдання для держави сьогодні - економія палива. «За умови гарної погоди та економії нам, можливо, взагалі не доведеться купувати (російський - УНІАН) газ», - зазначив Продан.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україні для закупівлі газу на опалювальний сезон потрібно $2 млрд.
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