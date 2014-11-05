У Міненерго заявили, що Україна зможе закуповувати російський газ у будь-яких обсягах та з будь-якої дати

«Ситуація з російським газом відповідно до підписаних протоколів наступна: ми закуповуємо будь-які обсяги газу, з будь-якої дати - залежно від потреби і погодних умов. Ми будемо заявляти обсяги, оплачувати і закуповувати їх», - сказав він.

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Водночас міністр наголосив, що головне завдання для держави сьогодні - економія палива. «За умови гарної погоди та економії нам, можливо, взагалі не доведеться купувати (російський - УНІАН) газ», - зазначив Продан.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні для закупівлі газу на опалювальний сезон потрібно $2 млрд.