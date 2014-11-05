Україна чекає на платіж за транзит російського газу вже у листопаді

Про це сказав журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Платіж за транзит газу, згідно з договором, буде здійснено найближчим часом, у листопаді місяці», - сказав Продан.

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Раніше також повідомлялося, що згідно з підписаним у кінці жовтня тристороннім протоколом про умови і ціну постачання російського газу в Україну, російський монополіст «Газпром» буде здійснювати оплату транзиту на рахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Крім того, Кабмін рекомендував Нацбанку не застосовувати до «Нафтогазу» обов'язкової норми про продаж валютної виручки за транзит.