Україна відмовилася купувати вугілля у бойовиків
Уряд не буде вести переговори з бойовиками про купівлю вугілля з шахт, які розташовані на непідконтрольних українській владі територіях Донецької і Луганської областей, заявив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України.
«Вести переговори із так званими народними республіками ми не будемо і не ведемо, - сказав міністр. - Переговори можна вести лише з нашими підприємствами. Ви пропонуєте вести переговори з тими, хто стріляє і не виконує жодних зобов'язань? З ними можна говорити і платити гроші?»
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Продан наголосив, що в Україні є державні підприємства, державні шахти. «Ми будемо працювати з ними. Ми будемо купувати державне вугілля. Наші генеруючі компанії будуть працювати з державними підприємствами. Якщо буде, звісно, можливість поставити їхнє вугілля», - зазначив він.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна хоче купувати вугілля на підконтрольних бойовикам шахтах.