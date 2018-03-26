"Енергоатом" за 2 місяці отримав майже 1,5 мільярда гривень прибутку

У 2017 році до бюджетів усіх рівнів «Енергоатом» сплатив 10,881 мільярдів гривень.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за 2 місяці 2018 року отримала прибуток до оподаткування у розмірі 1,343 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії також повідомили, що в 2017 році до бюджетів усіх рівнів «Енергоатом» сплатив 10,881 млрд грн, що на 3,7 млрд грн більше, ніж в 2016 році.

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«Заборгованість держпідприємства «Енергоринок» (оптового покупця електроенергії – УНІАН) за електроенергію, вироблену на АЕС України, станом на 28 лютого 2018 року збільшилася до 12,845 млрд грн», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року «Енергоатом» отримав 1,3 млрд грн збитку, тоді як 2016 рік підприємство завершило з чистим прибутком у 232,8 млн грн.

Борг «Енергоринку» перед компанією за підсумками минулого року складав 12,605 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України (Запорізької, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької). На 4-х українських АЕС експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два – ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 тис. 835 МВт.