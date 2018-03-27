Скільки коштує "чорне золото": нафта торгується вище $70 за барель

Brent подорожчала до $70,29 за барель, WTI - до $65,83 за барель.

Світові ціни на нафту у вівторок вранці торгуються в плюсі, інвестори продовжують відігравати низку геополітичних подій, підтримують вартість нафти і успіхи країн ОПЕК+ зі скорочення видобутку, ринок також чекає статистики по запасах нафти в США за минулий тиждень, повідомляє Прайм.

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"Станом на 8:10 травневі ф'ючерси на нафту сорту Brent подорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 0,24% до 70,29 долара за барель. Нафта WTI з поставкою в травні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася в ціні на 0,43% до 65,83 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціни на нафту підтримує зростаючий геополітичний тиск, вважає керуючий директор і брокер енергетичних активів Tortoise Джеймс Мік (James Mick), маючи на увазі ризик введення США санкцій відносно Ірану. Його думку наводить агентство Рейтер. Разом з цим можливість додаткових переговорів між США і Китаєм може запобігти торгову війну між країнами, що підтримає світові ринки, у тому числі нафтові.

"При цьому успіхи країн, що входять і не входять до ОПЕК (ОПЕК+) також служать підтримкою нафтовим цінам, вважає експерт. Минулого тижня моніторинговий комітет ОПЕК+ оголосив, що країни віденської угоди за зниження видобутку нафти в лютому виконали умови угоди на рекордні 138% після 133% в січні", - підкреслює видання.

ОПЕК та низка країн, які не входять до організації (ОПЕК+) домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року. У листопаді минулого року країни ОПЕК+ продовжили віденську угоду до кінця 2018 року.

Інвестори тепер очікують дані по запасах нафти і видобутку сировини в США за підсумками попереднього тижня. Аналітики прогнозують, що запаси нафти в країні за тиждень з 23 березня зросли лише на 0,4 мільйона барелів, або на 0,1%, до 428,7 мільйона барелів. Ринок побоюється продовження зростання видобутку сировини в США - показник за минулий тиждень зріс на 26 тисяч барелів на добу, або на 0,3%, до 10,407 мільйона барелів на добу.