Порошенко звільнив двох членів Нацкомісії з тарифів

Президент звільнив Вадима Таратуна та Вікторію Морозову у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

Президент України Петро Порошенко звільнив двох членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) Вадима Таратуна та Вікторію Морозову у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

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Про це йдеться у наказах голови держави, які опубліковані на сайті Адміністрації президента.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення Порошенко прийняв 23 березня.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Конкурсної комісії з вибору нових членів НКРЕКП Василя Котка, повноваження Таратуна та Морозової минули 26 березня. З цього числа немає кворуму членів регулятора (на сьогодні залишилося всього лише 2 члена).

Для відновлення роботи регулятора Конкурсна комісія вже склала рейтинг кандидатів. Далі з цього списку буде сформована десятка потенційних членів НКРЕКП, з якої президент вибере п'ять нових членів регулятора.

За словами Котко, в травні цього року закінчуються повноваження двох членів регулятора – Руслана Машляківського та Дмитра Вовка.