Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"

Відзначається, що процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах вздовж маршруту газопроводу – Росії, Фінляндії, Швеції і Данії, йдуть за графіком.

У вівторок, 27 березня, компанія "Північний потік-2" (Nord Stream-2 AG отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу в німецькій ВЕЗ (виключна економічна зона).

Про це повідомили в прес-службі компанії. "Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30-кілометрової ділянки згідно з Гірничим законом ФРН. Попередньо 31 січня 2018 року Гірське відомство Штральзунда видало дозвіл на будівництво та експлуатацію морської ділянки газопроводу «Північний потік – 2» в територіальних водах Німеччини (в межах 12 морських миль) і його сухопутної частини", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах вздовж маршруту газопроводу – Росії, Фінляндії, Швеції і Данії, йдуть за графіком. "Nord Stream 2 очікує отримати решту дозволу в найближчі місяці до початку будівництва в 2018 році", - додали у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, США пригрозили санкціями компаніям-будівельникам "Північного потоку-2".

Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та введення в роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поряд з вже існуючим «Північним потоком-1».

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв, що «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Крім того, Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту.