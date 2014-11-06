Ціни на нафту піднімаються з чотирирічного мінімуму завдяки статистиці США

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,15 до $83,10 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,21 до $78,89 за барель. У середу Brent подешевшала до чотирирічного мінімуму.

Запаси нафти в США зросли на 0,46 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, за прогнозу підвищення на 2,2 мільйона, повідомляє Рейтер.

"Підвищення цін, швидше за все, пов'язано з тим, що запаси нафти в США зросли не так сильно, як очікувалося, за рахунок спаду імпорту, а видобуток нафти скоротився порівняно з попереднім тижнем", - йдеться у звіті Philip Futures.

На думку аналітиків цієї фірми, зростання цін буде недовгим, тому що ринкові показники не змінилися, і нові рівні підтримки Brent і WTI - $82 до $75,84 за барель, відповідно.

Також ринок потішило повідомлення про зростання числа робочих місць в приватному секторі США на 230.000 в жовтні за прогнозу підвищення на 220.000.

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Лівія знизила видобуток нафти як мінімум на 200.000 барелів на добу, так як озброєні люди захопили родовище ель-Шарара, повідомили джерела.

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі в середу зустрівся з міністром закордонних справ Венесуели Рафаелем Раміресом. Жодна зі сторін не розповіла про переговори, але в кінці 1990-х років Саудівська Аравія домовилася з Венесуелою і Мексикою про зниження видобутку, що допомогло зрости цінами, які до цього впали майже до $10 за барель. Однак цього разу аналітики не очікують подібної угоди.