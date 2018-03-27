"Газпром" відмовляється поставляти газ до України та виплачувати борг - "Нафтогаз"

"Нафтогаз" відхилив пропозиції "Газпрому" про внесення змін або розірвання діючих контрактів.

Російський газовий монополіст "Газпром" повідомив національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким у цьому році він має відновити поставки газу в Україну, а також виплатити українській стороні 2,6 мільярда доларів.

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Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" з посиланням на результати переговорів між двома компаніями, які відбулися минулого тижня.

"На переговорах "Газпром" дав зрозуміти, що російська газова монополія відмовляється відновлювати постачання газу в Україну, як того вимагає рішення Трибуналу згідно з контрактом на закупівлю газу. "Газпром" також відмовився підтвердити, що він виплатить 2,6 мільярда доларів, які Трибунал зобов'язав його сплатити у рамках контракту на транзит газу", - повідомили в прес-службі, нагадавши, що рішення Стокгольмського арбітражу є остаточними і обов'язковими для "Газпрому".

Згідно з повідомленням, на цих переговорах "Газпром" прагнув до того, щоб внести зміни або розірвати контракти з "Нафтогазом", для того що анулювати рішення арбітражу.

"Обидві позиції прямо суперечать і не враховують арбітражних рішень, наданих Стокгольмським трибуналом. "Нафтогаз" вважає цю позицію неприйнятною і відхилив пропозиції "Газпрому" з цього приводу", - заявили в прес-службі "Нафтогазу".

"Відмова "Газпрому" дотримуватися діючі арбітражні рішення міжнародно визнаного і шанованого комерційного арбітражного трибуналу ставить під сумнів надійність "Газпрому" як партнера для європейської газової промисловості. Це також ставить під загрозу дотримання контрактів як таких", - прокоментував позицію російської компанії головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

У "Нафтогазі" також зазначили, що сторони домовилися провести ще один раунд переговорів, який відбудеться у квітні. Очікується, що "Газпром" прокоментує вимоги "Нафтогазу" про перегляд тарифів на транзит і використанні української газотранспортної системи після закінчення терміну дії контракту у 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тисяч доларів, поки вона не виконає рішення арбітражу про виплату боргу в Україні. Станом на 27 березня сума відсотків за невиплату "Газпромом" боргу становила 13,5 мільйона доларів. Також суд зобов'язав російську компанія поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу в рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах. Ця вимога також не було виконано.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи та спричинило тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газова" криза був успішно подолана, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.