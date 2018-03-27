Видобуток вугілля в Україні з початку року скоротився на 28%

При цьому державні шахти скоротили видобуток вугілля на 13,3%.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-лютому 2018 року скоротився на 27,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 5,335 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, державні шахти за звітний період видобули 796,9 тисячі тонн, що на 13,3% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

За 2 місяці 2018 року всі шахти України видобули 1,066 мільйона тонн коксівного та 4,268 мільйона тонн енергетичного вугілля.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.