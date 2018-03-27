Кубів попросив НБУ видати ліцензію "Нафтогазу" для повернення "Газпрому" переплати за транзит

Також Кубів попросив НБУ дозволити "Нафтогазу" не здійснювати обов'язковий продаж іноземної валюти, що надійшла з-за кордону, якщо ці кошти мають бути повернуті компанією на користь "Газпрому».

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів направив в Національний банк України лист з проханням надати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" можливість отримувати індивідуальні ліцензії для швидкого перерахування надміру сплачених "Газпромом" коштів за транзит природного газу.

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Згідно з повідомленням на сайті Мінекономрозвитку, такі перерахування будуть здійснюватися згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу від 22 грудня 2017 року і 28 лютого 2018 року.

Також Кубів попросив НБУ дозволити "Нафтогазу" не здійснювати обов'язковий продаж іноземної валюти, яка надійшла з-за кордону, якщо ці кошти мають бути повернуті компанією на користь "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" судилася з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами, укладеними у 2009 році: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачань в Україну російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення "Нафтогаз" залишався винен "Газпрому" близько 2 мільярдів доларів.

Друге рішення стосується транзитного контракту. Згідно з цим контрактом, "Газпром" повинен був транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" вимагав в суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів.

За підсумками розгляду двох справ російський "Газпром" залишився винен української компанії 2,56 мільярда доларів. "Газпрому" щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тисяч доларів, поки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату цих коштів Україні. При цьому "Нафтогаз" російській компанії нічого не винен.