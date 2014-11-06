Прем'єр Чехії виступив проти будівництва «Південного потоку»

Таку думку висловив прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка в інтерв'ю Reuters, повідомляє «Європейська правда».

Він підкреслив, що в довгостроковій перспективі Україна постраждає від будівництва "Південного потоку".

"Якщо Європа намагається допомогти стабілізувати українську економіку... ми не можемо, з одного боку, підтримувати надання кредитів Україні і з іншого підтримувати проекти, які будуть послаблювати українську економіку в довгостроковій перспективі", - додав він.

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Крім того, Соботка підкреслив, що це не вирішує проблему диверсифікації джерел газу для Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр іншої країни ЄС, Угорщини Віктор Орбан у вівторок знову заявив про свою підтримку будівництва газопроводу "Південний потік".

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