Австрія хоче домогтися від «Газпрому» зниження ціни на газ

Австрійська OMV через свою дочірню компанію EconGas знову проведе переговори з "Газпромом" про зниження ціни на газ, сказано у фінансовому звіті австрійської компанії за 9 місяців 2014 року, повідомляє Прайм.

"Переговори щодо довгострокового газового контракту з "Газпромом" продовжаться з метою досягти ринкової ціни", - йдеться у звіті.

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У грудні 2013 року EconGas домовилася з "Газпром експортом" про зниження ціни на поставку газу до Австрії. Попереднє коригування ціни на російський газ для EconGas відбулося в кінці 2011 року.

"Дія контракту поширюється на поставки, вироблені з 1 квітня 2013 року", - уточнили тоді в OMV.

"Ми раді, що в результаті переговорів вдалося прийти до ціни, яка відповідає ринку, - зазначав гендиректор концерну Герхард Роїс. - Цей крок наближає нас до конкурентоспроможного місця на ринку".

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