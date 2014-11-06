На українських ТЕС продовжують скорочуватися запаси вугілля

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 27 жовтня по 3 листопада скоротилися на 2,5% - до 1,622 млн. тонн з 1,664 млн. тонн, що пов'язане з різким скороченням видобутку вугілля на Донбасі, де через дії проросійських терористів зупинилася більшість шахт, говориться в повідомленні держкомпанії «Укренерго».

За даними компанії, за тиждень запаси мазуту на складах ТЕС збільшилися - до 112,5 тис. тонн з 110,05 тис. тонн.

Читайте такожУкраїна відмовилася купувати вугілля у бойовиків

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через дії терористів на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Читайте такожУкраїна через війну на Донбасі втратила 12 млн тонн вугілля

Близько половини електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалення газу і вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика.