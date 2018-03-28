Кабмін визначився, що робити з боргами за світло окупованих територій Донбасу

За словами міністра фінансів, з остаточної версії законопроекту будуть прибрані пункти про погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів.

Кабінет міністрів України схвалив, з доопрацюванням в триденний термін, законопроект про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.

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Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні уряду.

"Законопроект про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії розроблено з метою реалізації з 1 липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії, з іншого боку – це реалізація закону про ринку електричної енергії", - сказав, доповідаючи щодо законопроекту, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що з остаточної версії законопроекту будуть прибрані пункти про погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів.

"Ми відкидаємо будь-які вимоги, що стосуються компенсації погашення заборгованості за рахунок бюджету", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міненерговугілля розробило законопроект, яким у тому числі передбачалося погашення боргів окупованих територій за електроенергію за рахунок бюджетних коштів, що викликало критику громадськості та експертного середовища.

Відповідно до законопроекту, перед оптовим постачальником електричної енергії (державним підприємством "Енергоринок") сформувалися борги в розмірі 29,8 мільярда гривень, а заборгованість перед генеруючими компаніями – 28,1 мільярда гривень.

За даними ЗМІ, для ліквідації боргів, зокрема тієї частини, яку становить заборгованість тимчасово окупованих територій, у законопроекті запропоновано наступне: "погашення підтвердженої заборгованості за електроенергію ... за рахунок видатків за бюджетною програмою, яка передбачається законом про державний бюджет України на відповідний рік".

У законопроекті не вказана сума боргів окупованих територій. Це значення має визначити спеціально створена при Кабміні міжвідомча комісія.

Зазначається, що значну частину боргів на ринку електроенергії накопичили вуглевидобувні шахти (11,34 мільярда гривень). Їх борги також пропонується частково погасити за рахунок бюджетних коштів, а частину – списати.

З 26 липня 2017 року Україна повністю зупинила перетік електроенергії на тимчасово окуповану територію Донецької області. За інформацією компанії "Укренерго", енергозабезпечення цих територій на сьогодні здійснює Росія.

Ще раніше, з 25 квітня 2017 року, Україна повністю припинила енергопостачання окупованій частині Луганської області. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, енергопостачання окупованій частині Луганської області може бути відновлено у тому випадку, якщо будуть внесені платежі й погашені борги.

Станом на 1 квітня 2017 року, борги зони АТО за поставлену з контрольованою Україною території електроенергію становили 2,9 мільярда гривень. Наприкінці червня минулого року повідомлялося, що заборгованість окупованих територій Донецької області становила 3,9 мільярда гривень.