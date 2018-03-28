У Саудівській Аравії побудують сонячну електростанцію за $200 мільярдів

Японська компанія Softbank Group побудує в Саудівській Аравії сонячну електростанцію потужністю 200 ГВт.

Японська телекомунікаційна компанія Softbank Group підписала з Саудівською Аравією меморандум про взаєморозуміння на проект з сонячної енергетики вартістю 200 мільярдів доларів.

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Про це повідомляє Прайм.

Гендиректор Softbank Group Масаесі Сон (Masayoshi Son) розповів про проект у Нью-Йорку на церемонії разом з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салман. Очікується, що потужність цієї станції складе 200 ГВт до 2030 року. Цей проект створить додаткові 100 тисяч робочих місць в країні і дозволить заощадити 40 мільярдів доларів на виробництві електроенергії.

"У королівстві велика кількість сонячного світла, доступної землі і чудових інженерів, робочої сили, але що найважливіше - кращі і значні перспективи", - повідомив репортерам глава Softbank. Наслідний принц королівства зазначив, що даний проект є сміливим і ризикованим, і висловив сподівання, що сторонам вдасться його реалізувати.

Протягом наступних 3-4 років Softbank має намір інвестувати до країни близько 25 мільярдів доларів. Як повідомила компанія, що 15 мільярдів доларів будуть спрямовані на будівництво нового міста Неом, який наслідний принц планує побудувати на узбережжі Червоного моря, і 10 мільярдів - у державну Saudi Electricity Co., як частина заходів з розвитку відновлюваної сонячної енергетики в країні.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман в жовтні представив проект створення глобального інноваційного міста Неома, який буде мати власну регулятивне середовище і знаходитися під контролем спадкоємця престолу. Неом розташується на території площею 260 тисяч квадратних кілометрів на узбережжі Червоного моря по сусідству з Йорданією і Єгиптом і буде забезпечуватися електроенергією, створюваної з відновлюваних джерел.

У 2015 році наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман оголосив про економічну програму розвитку країни до 2030 року - "Бачення-2030", яка передбачає відмову від залежності від використання нафти.