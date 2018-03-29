Україна готується примусово стягнути з Газпрому "стокгольмський" борг

11:54, 29 березня 2018
Енергетика
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Фото УНІАН

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що зараз йде процес підготовки до примусового стягнення боргу з російського газового монополіста "Газпрому" на користь національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" у відповідності з рішенням Стокгольмського арбітражу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам.

"На сьогоднішній день відбувається нарахування пені із "Газпрому", пеня становить майже півмільйона доларів щодня", - заявив він.

Також, за його словами, в даний час проходить процес підготовки до примусового стягнення боргу у відповідності з рішенням Стокгольмського арбітражу на підставі Нью-Йоркської конвенції, яка дозволяє стягнути ці кошти практично по всьому світу.

"По-третє міністерство юстиції продовжує стягнення заборгованості з "Газпрому" за іншим рішенням - національного українського суду. Вже понад 100 мільйонів гривень було стягнуто до держбюджету", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,58 мільярда доларів (з урахуванням пені). Також суд зобов'язав російську компанію постачати за 5 мільярдів кубометрів газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газова" криза був успішно подоланий, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Російська компанія відмовилася постачати до України газ, а також виплатити українській стороні 2,58 мільярда доларів.

За інформацією "Нафтогазу", українська компанія відкинула пропозицію "Газпрому" про розірвання діючих контрактів. Наступний раунд переговорів між компаніями заплановано на квітень 2018 року.

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Теги: #Нафтогаз і Газпром#газовий шантаж Росії