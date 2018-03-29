Мін'юст пообіцяв стягнути "стокгольмський" борг "Газпрому" вже найближчим часом

Міністр Петренко переконаний, що "Газпром" не має шансів уникнути відповідальності.

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що сума боргу російського газового монополіста "Газпрому" перед національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу тільки зростатиме і буде стягнуто найближчим часом.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам.

Петренко переконаний, що у "Газпрому" немає шансів уникнути відповідальності і сума боргу, яка була зафіксована даним рішенням суду, буде лише збільшуватися, і вона буде повністю здійснено найближчим часом".

"Вони ховають голову в пісок, але інша частина тіла залишається зовні, інша частина тіла - це ті активи, майно, яке знаходиться по всьому світу у "Газпрому". Вже зараз "Газпром" втрачає з точки зору вартості самої компанії, так як вони є публічною компанією, тому що вони показали себе як недобросовісний контрагент перед тими європейськими компаніями, з якими у них є контракти", - додав міністр.

"Я переконаний, що це питання часу і яка сума, яка буде збільшуватися і точно буде стягнуто в користь українського "Нафтогазу" і українського бюджету з цієї компанії", - резюмував Петренко

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,58 мільярда доларів (з урахуванням пені). Також суд зобов'язав російську компанія поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу в рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газова" криза був успішно подоланий, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Російська компанія відмовилася постачати в Україну газ, а також виплатити українській стороні 2,58 мільярда доларів.

За інформацією "Нафтогазу", українська компанія відкинула пропозиції "Газпрому" про розірвання діючих контрактів. Наступний раунд переговорів між компаніями запланований на квітень 2018 року.