Президент спростив доступ до земельних ділянок для видобутку нафти та газу

Очікується, що закон сприятиме збільшенню вітчизняного видобутку нафти та газу.

Президент України Петро Порошенко підписав закон №3096-д, яким вносяться зміни в деякі законодавчі акти України з метою спрощення доступу нафтогазовим компаніям до земельних ділянок для проведення розвідки та видобутку вуглеводнів.

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Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, згідно з пояснювальною запискою до документа, законом передбачається можливість використання механізму сервітуту для будівництва об'єктів нафтогазовидобутку і трубопровідного транспорту, що дозволить використовувати земельні ділянки без зміни їх цільового призначення.

Також зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок для проведення відповідних робіт може здійснюватися без спеціального дозволу, а на підставі робочого проекту із землеустрою.

Крім цього, для зменшення кількості погоджень проектних документів органами державного гірничого нагляду скасовується обов'язковість отримання гірничого відводу.

Також вносяться зміни, якими скасовується необхідність реєструвати об'єкти нафтогазовидобутку як об'єкти містобудування.

Законом надається можливість розширити коло суб'єктів, які можуть проводити геолого-економічну оцінку запасів нафти і газу. Крім цього, надрокористувачі отримують право розпоряджатися геологічною інформацією, що належить їм на праві власності.

Також скасовується необхідність введення родовища в дослідно-промислову та промислову розробку за рішенням Міненерговугілля та введення декларативного принципу узгодження проектів розробки родовищ.

Раніше глава найбільшою газодобувної компанії "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що цей законопроект дуже важливий для розвитку видобутку газу в Україні. За його словами, складнощі з отриманням земельних ділянок стримують рівень видобутку газу; кількість недобутого газу в результаті даних труднощів становить близько 1 мільярда кубометрів на рік.