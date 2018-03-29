Нафта дешевшає на даних про несподіване зростання запасів у США

Brent подешевшала до $68,45 за барель, WTI - до $64,33 за барель.

Ціни на нафту перейшли до зниження вдень, оскільки інвестори знову почали відігравати дані про зростання запасів у США.

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Про це повідомляє Прайм.

Станом на 16:27 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,45%, до 68,45 долара за барель, ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,11%, до 64,33 долара за барель.

У ході ранкових торгів світові нафтові ціни зростали в середньому на 0,5%. Трейдери реагували на заяви міністра нафти Іраку Джаббара аль-Лаібі про те, що кілька нафтовидобувних країн, що беруть участь в угоді про скорочення видобутку нафти ОПЕК+, пропонують продовжити термін його дії ще на півроку. Ця заява підсилила очікування, що пропозиція сировини на світовому ринку буде обмежена ще деякий час.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації (ОПЕК+), домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року. Операція стартувала з початку 2017 року і вже двічі продовжувалася, останній раз - до кінця 2018 року.

Однак вдень світові нафтові ціни почали знижуватися, оскільки увага інвесторів знову перемкнулася на даних від Міненерго США по запасах нафти в країні. У середу відомство повідомило, що комерційні запаси нафти в країні за минулий тиждень зросли на 1,6 мільйона барелів, або на 0,4%, до 429,9 мільйона барелів. При цьому експерти, навпаки, очікували зниження запасів на 0,3 мільйона барелів - до 428 мільйонів барелів.

"Зараз ціни на нафту нестійкі", - зазначає аналітик Petromatrix Олів'є Якоб (Olivier Jakob), слова якого наводить агентство Рейтер.