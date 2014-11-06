Мінекономрозвитку хоче скасувати пільги на імпорт енергозберігаючих матеріалів та обладнання

Згідно із проектом урядової постанови, розробленим Мінекономрозвитку і опублікованим на відомчому сайті, скасувати потрібно не менше 30 урядових актів, прийнятих у період від 2009 до 2014 року. Це, на думку розробників документа, дозволить створити рівні умови для всіх учасників ринку.

Зокрема, Мінекономрозвитку планує нараховувати ПДВ, ввізне мито, позбавляти податкових канікул і пільгових ставок оподаткування підприємства, що займаються імпортом, виробництвом і реалізацією енергозберігаючих матеріалів та обладнання.

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«Скасування пільг не лише зменшить ризик недобору доходів бюджету, але і створить рівні умови для здійснення підприємницької діяльності у сфері імпорту та використання енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих», - сказано в пояснювальній записці до проекту постанови.

Під дію постанови підпадає ціла група товарів, серед яких сонячні батареї та комплектуючі, лічильники тепла, акумуляторні батареї, вітрові генератори, енергозберігаючі трансформатори та інші джерела альтернативної енергії, які активно використовуються у промисловості.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні для впровадження відновлюваних джерел енергії потрібно 300 млрд гривень.

Як повідомляв УНІАН, оборот українських підприємств, які працюють у сфері енергозбереження, у 2013 році склав більше 1,5 млрд дол. Від 2009 до 2013 року обсяг ринку енергозберігаючих технологій в Україні зріс у 2,2 разу. Однак більшість підприємств у цьому секторі української економіки є або імпортерами енергозберігаючої продукції, або дочірніми підприємствами іноземних компаній, що надають лише торгові і консультаційні послуги.